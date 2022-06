In occasione del raduni degli Alpini d'Oc a Peveragno in scena 'Alpino Andrea' della Compagnia del Birùn

La trasposizione teatrale, a cura della regista Elide Giordanengo, dell’esperienza vissuta dall’alpino Andrea Oggero - riportata nel libro 'Peveragnesi in guerra' di Giovanni Magnino - caduto prigioniero dei russi nel 1943 e vissuto per più di due anni in un gulag sovietico, diventa la rappresentazione di ciò che i documenti ufficiali non riportano di tanti uomini e donne travolti dall'orrore insensato della guerra.