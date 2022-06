Aspettando Cuneo Illuminata in Fior

La città si sta preparando al grande evento "Cuneo illuminata in fiore" e per tutto il mese di luglio si immergerà in un’atmosfera magica e poetica. Profumi, giochi di luci e colori saranno i protagonisti di questo viaggio sensoriale tra le vie del centro storico, grazie a una distesa aerea di fiori che illuminerà le serate cuneesi. Anche di giorno il centro storico sarà decorato da meravigliose composizioni dei fiorai cuneesi per rendere l’estate cuneese ricca di emozioni.

In attesa del grande evento, l'associazione Cuneo Illuminata organizza, sabato 25 giugno alle 16 presso il Museo Diocesano, un laboratorio aperto a grandi e piccini per imparare le tecniche di realizzazione delle opere artistiche che compongono un’infiorata. I partecipanti saranno così pronti per diventare protagonisti dell’Infiorata in onore dalla Madonna del Carmine (in programma per sabato 16 luglio) collaborando alla creazione dei disegni floreali in contrada Mondovì e in via Roma, a cura degli artisti infioratori del Comune di Sassello e dei fiorai e vivaisti di Cuneo.

Il laboratorio durerà circa 2 ore, la partecipazione è gratuita, ma si richiede la prenotazione tramite il sito www.museodiocesanocuneo.it, la mail museo@operediocesicuneo.it o chiamando il numero 353-4261755. Ai partecipanti sarà anche rilasciato un biglietto con uno sconto per l’ingresso ai musei diocesani della provincia di Cuneo.