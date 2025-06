Corsa e solidarietà: Cuneo si mobilita per Haiti

Un gruppo di amici uniti dalla volontà di fare la differenza ha dato vita a un’iniziativa sportiva e solidale che coinvolgerà tutta la comunità cuneese. Mercoledì 2 luglio, alle 19, prenderà il via “Muoviamoci per Haiti”, una corsa e camminata non competitiva di circa 6 km nel verde del Parco Fluviale Gesso, con partenza nei pressi del Bosco di Camilla. L’evento è realizzato con il patrocinio della Città di Cuneo, del Parco Fluviale Gesso e Stura, della FIDAL e della sezione locale Atletica Roata Chiusani.

La manifestazione ha un obiettivo preciso: sostenere i progetti di sviluppo umano ed economico di Padre Massimo Miraglio nella zona montuosa e isolata di Pourcine Pic Makaya, ad Haiti. In questa regione impervia, dove vivono circa 3.500 persone, i sentieri sconnessi e scivolosi sono l’unico collegamento tra villaggi, scuole, mercati e fonti d’acqua. Proprio per questo, l’iniziativa intende finanziare il progetto “Una rete di sentieri per lo sviluppo umano ed economico”, che punta alla manutenzione e sistemazione delle mulattiere, coinvolgendo direttamente le comunità locali, migliorando la viabilità e generando reddito temporaneo.

Tra gli altri interventi in corso sostenuti da Madian Orizzonti Onlus, si segnalano i lavori per portare l’acqua nei villaggi, la creazione di un vivaio per la coltivazione del caffè, la scuola e l’alfabetizzazione degli adulti, e la sfida ancora aperta della costruzione di un piccolo ambulatorio.

L’appuntamento del 2 luglio vuole dunque unire sport, partecipazione e solidarietà. Il ritrovo è previsto alle 18:00, la partenza alle 19:00, e al termine ci sarà un punto ristoro. Il costo dell’iscrizione è di 8 euro (gratuito per i bambini sotto i 12 anni). L’evento è aperto a tutti.

Per info e iscrizioni:

338.3448450 / 333.5660811

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di numerosi sponsor locali che hanno creduto nell’importanza del progetto.

Un piccolo passo a Cuneo, un grande passo per la comunità di Pourcine.