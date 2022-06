Deceduto il motociclista coinvolto nell’incidente stradale di Brossasco, in Valle Varaita

Aggiornamento delle ore 20.38.

I prolungati tentativi di rianimazione non sono purtroppo servizi a salvare la vita a D. M., l’uomo residente a Chieti ferito nell’incidente di Brossasco. A comunicarlo il servizio di Emergenza 118.

***

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 giugno, a Brossasco, in Valle Varaita.

Dalle prime notizie giunte in redazione un motociclista di 62 anni è rimasto ferito in modo grave tra lo scontro della sua motocicletta con un'automobile, in via Melle.

L'uomo è sottoposto alle cure del personale medico del 118 che sta praticando la rianimazione.

È decollato l'elicottero del 118 che sta raggiungendo il luogo dell'incidente.