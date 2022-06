A Peveragno il X° raduno degli Alpini d'Oc

Tutto pronto, a Peveragno, per il decimo raduno degli Alpini d'Oc in programma per il weekend del 25 e 26 giugno.

Momento cloud dell'evento la sfilata della domenica, che coinvolgerà l'intera comunità nei momenti dell'onore ai caduti, della santa messa e del pranzo conviviale. Sabato 25 giugno spazio all'intrattenimento con il primo torneo di bocce sezionale aperto ai tesserati ANA presso la bocciofila, l'apertura della cittadella militare, l'intrattenimento per bambini in piazza Pietro Toselli e lo spettacolo "Alpino Andrea" a cura della compagnia del Birùn in piazza Carboneri.

Le modifiche alla viabilità

Nei giorni dell'evento la viabilità del concentrico del paese verrà interessata da diverse modifiche.

Verrà attivata una chiusura al traffico e un divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19 di oggi (24 giugno) alle 6 di domenica 26 in piazza Rocco Carboneri, via Guglielmo Abate da intersezione con via Montrucco a piazza Carboneri e da piazza Carboneri a intersezione con via Beltritti.

Nella giornata di sabato 25 giugno divieto di sosta e circolazione dalle 00.00 alle 24 in piazza Rocco Carboneri, via Via Guglielmo Abate (da intersezione con via Montrucco a piazza Carboneri) e da piazza Carboneri a intersezione con via Beltritti, divieto di sosta e circolazione dalle 8 alle 24 in Piazza Toselli in tutta la parte compresa fra la facciata principale del Municipio e via Piave, oltre che negli stalli compresi fra il bar e il numero civico 10 (ultimo stallo da tenere libero) e gli stalli corrispondenti di fronte lungo il lato del municipio e, infine, istituzione di una zona a disco orario della durata di un'ora dalle 8 alle 19 l’istituzione di una zona disco orario (durata un’ora) sulla parte di parcheggi liberi, tra lo stallo dopo il numero civico 10 e corrispondente di fronte e tutta l’area retro municipio.

Domenica, infine, verranno chiuse al traffico e interessate da un divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 24 in Piazza ex campo sportivo, dalle 9.30 alle 13 in Via Piave da piazza ex campo sportivo a via Roma, via Vittorio Veneto (da intersezione con via Piave a Monumento dei Caduti), via Roma, tutta Piazza Santa Maria, via Marconi, dalle 9.30 alle 11 in via Vittorio Veneto (tutta), via Alpi, via San Giovanni ultimi 20 m prima di piazza San Giovanni, via Bisalta da incrocio via Pellegrini a incrocio via San Giovanni, via Vittorio Bersezio, piazza XXX Martiri, via Primo Bersezio, via Madonna dei Boschi da incrocio con via Primo Bersezio a incrocio con via Vittorio Veneto, Area antistante monumento dei Caduti, via Ambrosino da monumento dei Caduti a incrocio via Campana, via Campana da incrocio via Ambrosino a incrocio via Prieri, via Prieri da incrocio via Campana a piazza Santa Maria.