Presentati al carcere di Fossano tre nuovi percorsi laboratoriali destinati agli ospiti: panificazione, assemblaggio giocattoli e ceramica

Sabato 18 giugno nel cortile principale del carcere di Fossano si é svolta la presentazione dei tre prossimi laboratori in cui l'amministrazione penitenziaria coinvolgerà gli ospiti.

La mattinata si è aperta con il saluto di benvenuto della direttrice dottoressa Assuntina Di Rienzo, la quale, con grande orgoglio, ha passato la parola ai referenti dei tre settori coinvolti nella progettazione: per l'area trattamento Antonella Aragno, per l'area sicurezza il comandante Lorenzo Vanacore e per l'area amministrativa contabile Roberto Trezzolani.