A Saluzzo è festa di sport col Mondiale Under 18 di corsa in montagna [FOTO]

Dopo la sfilata e la cerimonia di apertura tenute nella serata di ieri, sono da poco partiti dal centro storico di Saluzzo gli atleti in gara all’International U18 Mountain Running Cup, i mondiali giovanili di corsa in montagna. Una manifestazione che per molti atleti rappresenta l’esordio in Nazionale e che in passato ha lanciato campioni del calibro di Yeman Crippa e Nadia Battocletti, per citare due azzurri.

La manifestazione torna a svolgersi a tre anni dall’ultima edizione, che si tenne nel 2019 a Susa, a causa dello stop forzato dovuto alla pandemia.

Al via gli atleti di Galles, Gran Bretagna, Francia, Irlanda, Irlanda del Nord, Polonia, Scozia, Slovenia, Spagna, Ungheria, Usa e naturalmente Italia, con le squadre A e B.

Assenti alcune nazioni che solitamente erano sempre presenti, come Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Bulgaria e Turchia, la cui partecipazione è stata resa più difficoltosa a causa dell’attuale situazione geopolitica dell’Est Europa.

L’Italia, in qualità di paese ospitante, schiera appunto due squadre, entrambe in lizza per il piazzamento individuale e di squadra, consentendo quindi a più atleti di vestire la maglia azzurra.