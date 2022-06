Giovani & popcorn a Marene: tre serate di cinema all’aperto per riflettere, conoscere e stare insieme

Finalmente dopo due anni di emergenza sanitaria l’estate marenese torna ad animarsi, offrendo ai cittadini di tutte le età l’opportunità di potersi divertire e incontrarsi di nuovo.

Quest’anno nel fitto calendario di eventi troverà anche spazio una nuova iniziativa promossa dai volontari della Biblioteca Comunale, dai ragazzi della Consulta Giovani, dall’Associazione “Muovi le mani per Marene” e dall’oratorio parrocchiale. Infatti nel mese di luglio prenderà il via “Giovani & popcorn”, una mini stagione di cinema all’aperto che verrà allestito nel campo da calcio dell’oratorio.

Quest’attività è un ulteriore passo per tornare a vivere questi spazi dopo il completamento del processo di riqualificazione che ha visto protagonista l’intero complesso, tra cui il cinema che nelle prossime settimane otterrà l’agibilità definitiva e sarà dunque utilizzabile da tutti la cittadinanza.

Oltre ad essere un’ulteriore occasione di fruizione di questi luoghi, l’iniziativa “Giovani & popcorn” rappresenta il risultato della collaborazione tra l’Associazione “Amici della Biblioteca”, i ragazzi della Consulta Giovani comunale e la commissione “Cinema&Teatro”, quest’ultima creata recentemente con il preciso scopo di valorizzare il nuovo Salone. Le serate di cinema all’aperto si svolgeranno nei mercoledì del mese di luglio. Si inizia mercoledì 6 luglio con la serata dedicata al rapporto tra giovani e musica, con la proiezione della commedia “School of rock” diretto da Richard Linklater.

La settimana successiva, il 13 luglio, verrà proiettata la pellicola “Il traditore”, incentrata sulla figura di Tommaso Buscetta, dedicando dunque il momento ad una riflessione sul tema della lotta alla mafia e alla promozione della legalità, collegandosi alle celebrazioni dei 10 anni della Biblioteca Comunale “Falcone-Borsellino”.

Infine mercoledì 27 luglio, interrompendo la rassegna per via dei campeggi estivi, verrà offerta la visione di “Cesare deve morire”, dedicando la serata alla relazione tra teatro e inclusione.

Tutte le serate avranno inizio alle ore 21.00. Prima della proiezione i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare e confrontarsi con alcune realtà del territorio in qualche modo legate ai temi affrontati dalle pellicole. Mercoledì 6 saranno presenti i ragazzi dell’Associazione “Laportaperta”, che racconteranno i progetti che hanno in cantiere per il prossimo futuro. Il 13 luglio sarà il turno dei volontari della Biblioteca, che presenteranno alla cittadinanza le iniziative in programma per le celebrazioni dei 10 anni dell’istituto culturale. Il 27 invece sarà ospite l’Associazione “Voci Erranti”, che condividerà con i presenti la propria esperienza in campo teatrale, e come questa arte possa essere uno strumento per creare inclusione sociale.

Attraverso il dialogo si è riusciti a condividere risorse, competenze e idee, andando a valorizzare le peculiarità di ogni gruppo coinvolto, soprattutto i componenti più giovani. Oltreché contribuire nel processo di riavvicinamento della Comunità ai propri luoghi, l’iniziativa “Giovani & popcorn” ha l’intenzione non solo di mettere in risalto tutti quei ragazzi che sono già impegnati nel proprio paese, ma anche di incentivarne altri ad essere parte attiva.

Per scegliere i temi e le pellicole da proiettare è stato deciso coinvolgere i membri della Consulta Giovani e i partecipanti del Circolo dei Lettori, che attraverso un sondaggio online hanno espresso le proprie preferenze.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per chi volesse è possibile prenotare il proprio posto presso la Biblioteca Comunale (contattabile anche allo 0172.743936 oppure al 335.7234069). Nel campo non verranno posizionate sedie. Chi vorrà potrà portarsi da casa una sedia pieghevole, un asciugamano oppure una coperta. In loco verranno messe a disposizione delle sedie. Durante le tre serate il bar dell’oratorio sarà aperto e per l’occasione verrà montata anche la macchina dei popcorn, al fine di contribuire a creare la giusta atmosfera.

I volontari ci tengono a ringraziare il Centro Servizi del Volontariato “Società Solidale”, che ha creduto nel progetto accollandosi parte delle spese, il Comune di Marene e la Proloco.