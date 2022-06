Rally d'Alba: Sergio Patetta profeta in patria

Successo sulle strade di casa per il pilota originario di Trezzo Tinella Sergio Patetta, coadiuvato come sempre dall’astigiano “trapiantato” nelle Langhe Alessandro Alocco.

Il duo ha partecipato al “16° Rally di Alba”, svoltosi nel weekend appena trascorso su e giù per le colline patrimonio dell’Unesco e valido per il Campionato italiano assoluto rally. La vettura, una performante Renault Clio Super1600 gestita sul campo dalla Lanterna Corse di Marco Gallo, coadiuvata dal Team Balbosca, si è dimostrata un arma perfetta per conquistare il successo di categoria: “La gara è stata perfetta, come pure la nostra auto, e di questo devo ringraziare il team, che è riuscito nel miracolo di assemblarla alla perfezione in un tempo record per essere pronta per la manifestazione. Devo ringraziare anche la mia scuderia, la Meteco Corse – Sportforever e il mio partner CF2000 di Flavio Cavallo per il supporto che sempre ci danno. Vincere passando in gara davanti alla propria casa è stata davvero un emozione enorme”.