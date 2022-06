Tre amiche braidesi per un cammino «in rosa» nel Golfo del Tigullio

Hanno terminato un'altra impresa tutta in rosa tre donne braidesi: Giulia Quaranta, Marta Costamagna e Giuliana Mossino, che hanno percorso i 75 km del Cammino del Tigullio, un itinerario ad anello con partenza e arrivo a Chiavari, in provincia di Genova.

Il tracciato è suddiviso in cinque tappe che possono essere percorse in altrettanti giorni e quattro notti nel bel mezzo del celebre golfo ligure.

Hanno attraversato magnifici paesaggi, a partire da Nostra Signora Signora delle Grazie, Montallegro, il Monte Pegge (a 774 m. s.l.m.), Manico del Lume (che con 801 m. è la vetta più alta del golfo), Ruta di Camogli, San Fruttuoso, Portofino, Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana, Rapallo, Zoagli e infine il ritorno sulla via litoranea a Chiavari.

Il percorso, adatto a camminatori con livello medio alto, ha messo a dura prova le tre camminatrici, che con forza di volontà hanno concluso il cammino lunedì 20 giugno sul lungomare di Chiavari.

"Il nostro vuole essere un esempio della forza vera delle donne – spiegano le tre braidesi –. La coesione ci ha aiutate a portare a termine il cammino, ma soprattutto un esempio di vita sana e attiva a contatto con la natura. Auspichiamo che altre donne come noi abbiano il tempo di unirsi per vivere queste esperienze, formative sia dal punto di vista del benessere che come esperienze di vita. L'unione tra le donne fa la differenza e il trekking e la natura aiutano, in un periodo così difficile, a curare la nostra anima e le nostre menti".