Zonta club Cuneo, cambio al vertice: la nuova presidente è Bianca Marchet Fenoglio

Bianca Maria Marchet Fenoglio è la nuova presidente del club Zonta Cuneo. Il passaggio di consegna è avvenuto al San Quintino Resort di Busca in una serata densa di momenti.

Tra questi la consegna del premio Young Women in public affair, per mano della presidente uscente Lina Giammusso Fontana. Borsa di studio che è uno dei service più importanti di Zonta International, creato per promuovere l'istruzione delle giovani donne in funzione della loro realizzazione e per premiare, oltre al successo scolastico, doti di leadership, impegno nel volontariato e partecipazione civile.

L’edizione 2022 ha visto vincitrice Alissa Meinero dell’ultimo anno del liceo musicale Ego Bianchi di Cuneo. “Ragazza speciale” che ama lo studio e la musica e ha grande interesse nello sport come il rugby, l'arrampicata , il trekking e lo snowboard . Volontaria della Croce Rossa Italiana e allenatrice dei bambini della Cuneo Pedona rugby è rappresentante d'istituto.

La nuova presidente, Bianca Marchet nel club Zonta Cuneo dal 1998 per adesione alla mission zontiana di avanzamento dello stato della donna in vari ambiti della società, impegnata professionalmente nella gestione dell’azienda famigliare, moglie dell’avvocato Paolo Fenoglio, mamma di Giovanni e Maria Beatrice, ha esternato gioia e ringraziamento al club, per la sua designazione.

Sarà in carica per il prossimo biennio, accompagnata dal nuovo direttivo: la vicepresidente Silvia Quaranta, segreteria Carla Giuliano, tesoriera Rosina De Luca, consigliere Lia Giammusso Fontana (past president), Mara Rebuffatti, Lucia Costa Giani.

L’accoglienza di una nuova socia, ha chiuso gli atti della presidente uscente con il grazie al gruppo per il lavoro di squadra nelle applaudite iniziative del suo mandato. Un lungo elenco che va dalla camera per l’ascolto delle donne vittime di violenza presso la Questura e Carabinieri di Cuneo insieme al Soroptimist, ai premi Amelia Earhart, a convegni relativi alla salute femminile, alle iniziative legate al 25 novembre, al mercatino di Natale per solidarietà.

E’ entrata a far parte del club cuneese, Patrizia Ariaudo, consulente finanziaria di Villanova Mondovì, presentata da Bianca Marchet. Porta ad una ventina il numero delle socie attive.

Presenti tra le autorità l’ex sindaco di Cuneo Federico Borgna e la sindaca neoeletta Patrizia Manassero, la past president di Zonta Saluzzo Anna Maria Gavatorta con la nuova presidente Tiziana Somà.