Eventi | 04 febbraio 2026, 15:10

Essenza Bianca, nel cuore di Milano una mostra con le immagini di Prato Nevoso

Presso gli spazi della Galleria Rossella Colombari di via Maroncelli 10

La Galleria Rossella Colombari presenta Essenza Bianca, una mostra che indaga il valore della sottrazione, della luce e della forma come elementi fondanti di un linguaggio essenziale e rigoroso, ponendo al centro Prato Nevoso in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. 

Il titolo della mostra richiama un processo di riduzione: Essenza come atto del togliere tutto ciò che è superfluo per giungere al nucleo puro della forma e dell’esperienza. Un approccio che dialoga naturalmente con il pensiero progettuale di Asnago & Vender, maestri di un’architettura sobria, misurata, priva di enfasi. 

Bianca non è solo un colore, ma uno spazio mentale: un campo neutro in cui forma, luce e materia possono respirare liberamente. È il bianco dell’alta quota, della neve e della luce rarefatta della montagna, che diventa elemento di astrazione e di silenzio, capace di definire volumi, superfici e percezioni con estrema delicatezza. 

Gran parte degli oggetti esposti provengono dalla collezione privata di Claudio Vender, offrendo uno sguardo intimo e coerente su un universo progettuale essenziale e profondamente meditato.

Cuore della mostra è una selezione di fotografie di Sergio Bolla, realizzate a Prato Nevoso nell’arco di tredici anni e frutto di un’attenta scelta condivisa con Rossella Colombari. Le immagini costruiscono un racconto visivo ampio e stratificato, nato da un’osservazione continua e discreta, capace di restituire l’anima più autentica del luogo: silenzi sospesi, variazioni della luce, gesti quotidiani e un rapporto profondo tra l’uomo e la montagna.

Per Bolla, questo progetto rappresenta anche un percorso personale: “Sono molto orgoglioso di aver avuto questa possibilità grazie a Rossella Colombari e al suo team. Mi rende grato e fiero poter portare con me un luogo magico, al quale sono profondamente legato, e mostrarlo in una veste nuova, intima e sincera”.

In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, queste immagini assumono così un valore ulteriore, offrendo una narrazione della montagna lontana dalla retorica dell’evento e radicata invece nella durata, nell’esperienza e nella memoria. 

Essenza Bianca si configura come un dialogo silenzioso tra oggetti, immagini e luce, in cui Prato Nevoso diventa protagonista di un’esperienza contemplativa, capace di raccontare la montagna attraverso la semplicità, il vuoto e la permanenza.

