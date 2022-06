Alba, il Centro Studi Fenoglio organizza tre tour nel centro storico della città

Il Centro Studi Beppe Fenoglio, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, Film Commission Torino Piemonte e l’Associazione Turismo in Langa, organizza tre tour nel centro storico di Alba nei giorni 3, 10 e 17 luglio 2022. In queste particolari date il tradizionale itinerario “Tra le righe di Fenoglio” si arricchirà di contenuti cinematografici esclusivi.

Esperti del settore, infatti, racconteranno alcune curiosità circa la produzione del film “Il Partigiano Johnny”, analizzando come i contenuti dalle pagine del romanzo originale fenogliano abbiano preso vita nella pellicola. Il tour guidato prevede per l’occasione 12 tappe in città, nel centro storico di Alba. Si parte da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore.

Afferma Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi Beppe Fenoglio: «tracciare percorsi nuovi, che possano raccontare le opere di Beppe Fenoglio è uno degli scopi della nostra associazione e la collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e con la Film Commission Torino Piemonte è importante per raccogliere l’esperienza cinematografica del Partigiano Johnny sul territorio. I percorsi saranno tracciati nella futura App del progetto Atlas Fenoglio in cui crediamo molto.»

Il tour ha una durata di circa 2 ore e mezza, con partenza alle ore 10:00 presso il Centro Studi Beppe Fenoglio, Piazza Rossetti 2, Alba (CN).

La partecipazione è gratuita. Per prenotare è necessario compilare il form d’iscrizione presente sul sito www.beppefenoglio22.it