Cinque giorni di arte, musica, teatro e laboratori "diffusi": a Cuneo è tempo di Cunicoli [GALLERY e VIDEO]

A Cuneo è ufficialmente tempo di "Cunicoli": il festival diffuso, giunto ormai alla sua terza edizione, è stato inaugurato ufficialmente nella serata di ieri (mercoledì 29 giugno) e proseguirà sino a domenica 3 luglio. Cinque giornate di arte, musica, teatro e laboratori che coinvolgeranno i dehors, le piazze, i cortili, i giardini e i musei della città.



Il 'taglio del nastro' è avvenuto a palazzo Samone, con la presentazione della mostra "Ingenuo Desiderio", realizzata dal collettivo artistico Teatro Selvaggio. Dopo un aperitivo conviviale, lo stesso gruppo ha realizzato - a palazzo Santa Croce - la performance "Voci dal Bosco", primo e vero spettacolo di questa nuova edizione.





"Cunicoli" collega differenti realtà nello spazio e nel tempo attraverso cinque serate caratterizzate da teatro, musica, circo, arte e danza che vengono ospitate da svariati locali della città. Gli eventi proposti vogliono creare occasioni di incontro e scambio culturale per tutta la comunità locale e, allo stesso tempo, generare indotto e visibilità per le attività cittadine che partecipano attivamente alla realizzazione del festival.Da quest'anno, Cunicoli è anche un'associazione culturale a sé state, ma nasce da un tavolo di lavoro della Consulta giovanile. Il gruppo è formato daDi seguito il programma delle prossime giornate di festival:- Giovedì 30 giugnoh. 19.30 cena delivery convenzionata con Open Baladin Cuneo presso Casa del Fiumeh. 21 performance teatrale SEMIs by Nouvelle Plague presso l’Orto Didattico (Casa del Fiume)- Venerdì 1 luglioh. 15 laboratorio sul riutilizzo della plastica by Plastic on the road presso Giardini Carolina Invernizioh. 17 merenda convenzionata presso La Chiocciola degli Angelih. 18.30-19:30 apericena convenzionato presso La Chiocciola degli Angelih. 21 performance teatrale Odissea Dieci by Matteo Pecorini presso Giardini Carolina Invernizio- Sabato 2 luglioh. 21 live concert by Studio Murena presso Open Baladin Cuneoh. 23.30 DJ Set by Boogia Boogia presso Birrovia Vecchia Stazione- Domenica 3 luglioChiusura del festival alle 21 con live concert by Anna Castiglia presso Birrovia Vecchia Stazione