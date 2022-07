A Farigliano la meravigliosa fioritura dei girasoli e uno speciale labirinto [FOTO E VIDEO]

Farigliano torna a tingersi di giallo con il fiore del buon umore.

Sei campi di girasole e un mega labirinto, in località Prella, per immergersi nella natura e scattare tante tante fotografie.

L'idea è nata lo scorso anno, dopo la pandemia, grazie all'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano che cercavano un progetto per promuovere il territorio e il turismo a "Km zero".

L'inaugurazione della seconda edizione questa sera, venerdì 1° luglio, alla presenza delle associazioni, dei rappresentanti degli enti comunali, provinciali e regionali.

Un successo assicurato, ingredienti? Passione e buona volontà: tutti hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento.

"Abbiamo collaborato davvero tutti - spiega l'assessore Andrea Bertone, anima del progetto e del labirinto - tecnici comunali, amministrazione, volontari, associazioni, pro loco, ora il sogno è realtà. 'Girasoli a Farigliano' è nato lo scorso anno insieme ai consiglieri Pecchenino, De Piano e Cristiano e visto il successo l'abbiamo riproposta, con alcune novità. L'idea del labirinto è 'copiata' dai campi di granturco in America e, per dirla in unità di misura locale, si estende per 'due giornate e mezza' di terreno".

"I complimenti sono tutti per la mia squadra, il merito è loro. Ci mettono entusiamo e passione incredibile, fanno conoscere Farigliano e non possiamo che essere soddisfatti" - spiega il sindaco Ivano Airaldi - "Quesra edizione coinvolge anche l'associazione Bocce Quadre di Mondovì, che sono presenti con installazioni nel nostro labirinto, speriamo possa nascere una buona collaborazione".

INFO

Il labirinto sarà aperto ogni week-end di luglio dalle 9.30 alle 20 e in settimana su prenotazione telefonica (min. 10 persone).

A fondo articolo la mappa con i campi dove ammirare la fioritura dei girasoli.