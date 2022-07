Ceva: festeggiati i 30 anni di gemellaggio con Le Val

Domenica 26 Giugno in occasione dei 30 anni di gemellaggio con la cittadina della Provenza, un numeroso gruppo Cebano accompagnato da Ezio Calvo organizzatore e coordinatore unitamente al Comune di Ceva per le varie iniziative inerenti il gemellaggio si sono recati a Le Val per festeggiare l’evento.

L’inizio dei festeggiamenti è iniziato in mattinata presso l’Hotel de Ville con il saluto del nostro sindaco Bezzone al sindaco di Le Val Yeremy Giuliano inviato tramite i rappresentanti dell’amministrazione comunale Silvia Piccardo ( assessore al bilancio ) e Renato Casti (consigliere delegato alla cultura).

E’ stato inoltre portato il saluto della cittadinanza Cebana a tutti quanti hanno partecipato a questa festa dell’amicizia confermando il sempre vivo legame di fratellanza che ci unisce.

La giornata è proseguita con la visita alla città con diversi punti allestiti per la magnifica accoglienza.

Dopo la prelibata tappa conviviale, nel tardo pomeriggio si è conclusa la giornata con i saluti dei presenti ed un arrivederci a presto.

Si ringraziano per la collaborazione alla riuscita dell’evento Giorgio Gonella, Tiziano Calvo con Daisy, Andrè e Maryse Nal.