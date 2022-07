Nuovi Mondo Festival, Valloriate: un successo l'incontro con Daidola, Mantovani e Massimino

Daniele Daidola, docente di Analisi economico finanziaria per le imprese turistiche presso l’Università di Trento, con Roberto Mantovani e la psicologa Daniela Massimino hanno chiuso l’incontro “Scopri la montagnaterapia” al Nuovi Mondi Festival di Valloriate, mercoledì 29 giugno.



L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Unione Sportiva ACLI Cuneo in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale dell’ASL CN1 di Cuneo, Mondovì e Ceva e sostenuta dalla Fondazione CRC e dal partenariato con l’Associazione Kosmoki.



La giornata è iniziata alle ore 16.30, con ritrovo di fronte al Comune di Valloriate con una camminata letteraria guidata dagli esperti di montagnaterapia dell’ASL CN1 con i volontari di U.S. ACLI. I ragazzi e i loro educatori hanno letto brani di scrittori di montagna e condiviso la gioia della vita nella natura. Una gioia che viene trasmessa a tutto il corpo e alla mente.



Attilio Degioanni presidente US Acli di Cuneo dichiara: “È stata una giornata molto interessante e piena di spunti per proseguire questa collaborazione tra Acli e Usacli con Asl Cn1.Si è iniziato nel tardo pomeriggio con la camminata letteraria nel bosco di Valoriate dove si è messo in evidenza l'importanza del gruppo di montagnaterapia;dopo una pausa per la cena a base di polenta c'è stato il dibattito con l'ospite Giorgio Daidola, in cui si è messo a confronto la grande esplorazione della montagna fatta da Giorgio negli anni e l'esperienza del gruppo montagnaterapia. Bellissima e interessante giornata e molto apprezzata dal pubblico presente. Come Acli siamo molto soddisfatti della riuscita della giornata”.



Presente alla serata anche il presidente provinciale Acli, Elio Lingua che afferma: “Da diversi anni collaboriamo per questa iniziativa e, come sistema Acli e con tutti i nostri servizi,vogliamo continuare a sostenerla, insieme a tutte le altre attività simili che vanno a favore delle persone in difficoltà e delle loro famiglie”.