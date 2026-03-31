Chiambretti, Fantozzi, Harari e la Passeggiata della Resistenza: la Fondazione Mirafiore chiude in grande la stagione 25/26

Si avvicina il gran finale della stagione 25/26 della Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba, e il programma di aprile promette di chiudere in bellezza un anno all'insegna della partecipazione.

Si parte venerdì 10 aprile alle ore 19 con uno degli ospiti più attesi: Piero Chiambretti, voce originale e irripetibile della televisione italiana, capace di fondere intelligenza, satira e poesia in un linguaggio sempre sorprendente.

Una settimana dopo, venerdì 17 aprile alle ore 19, la serata sarà dedicata a un mito della cultura popolare italiana: Fantozzi. L'incontro, realizzato in collaborazione con E.ART.H Foundation, vedrà protagonisti Guido Andrea Pautasso e Luca Bochicchio, curatori di una mostra dedicata al ragioniere più amato e sfortunato d'Italia, che ne analizzeranno la figura e la rilevanza cinematografica, culturale e immaginaria.

Il giorno seguente, sabato 18 aprile alle ore 18:30, sarà la volta di Guido Harari, tra i più noti fotografi italiani, che approda al teatro della Fondazione con "La luce nello sguardo": un racconto per immagini e parole che attraversa mezzo secolo di cultura visiva, musica e umanità.

A chiudere il Laboratorio di Resistenza 25/26 sarà, come da tradizione, la Passeggiata della Resistenza di sabato 25 aprile, con ritrovo alle ore 10 presso il nuovo Bar Fontana by Ugo Alciati, sotto i portici della Bottega del vino. Da lì partiranno tre gruppi di lettura guidati da Oscar Farinetti, Antonio Armano e Paola Farinetti. Al termine, un momento di raccoglimento in memoria dei partigiani caduti della XXI Brigata Matteotti e l'immancabile canto corale. In caso di maltempo, la passeggiata si svolgerà nelle cantine storiche di Fontanafredda.