Il compositore Scriabin nasceva 150 anni fa: all'APM di Saluzzo la registrazione di un disco per celebrarlo

In questo 2022, un po’ in sordina vista la situazione geopolitica, cadono i centocinquant'anni dalla nascita del pianista e compositore Aleksandr Scriabin, visionario autore che in una delle sue ultime opere per pianoforte - Vers la flemme - immaginava un progressivo riscaldarsi del pianeta tale da distruggere la Terra.

A festeggiarlo a Reading (UK), sede della Scriabin association, in settembre, ci saranno anche i chitarristi Maurizio Baudino e Dario Vannini che, nell’occasione, presenteranno un programma dal titolo Ecstasy of colours e che diventerà anche un album cd per le edizioni Da Vinci.

Il disco, che verrà registrato presso la Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo, raccoglierà brani di Chopin, Mendelssohn e Čaikovskij, tutti autori che hanno influenzato il giovane pianista, oltre alla prima esecuzione mondiale dei Preludi op. 16 di Scriabin, alla Sonatine di Tansman ed al brano “Omaggio a Prokofiev” del compositore contemporaneo Marco De Biasi, anch’esso in prima esecuzione e registrazione assoluta.

Per portare a compimento questo progetto e finanziare la presentazione dell’album in Inghilterra il duo ha lanciato una campagna di crowdfunding sul sito Produzioni dal Basso, tramite la cui piattaforma è possibile sostenere il progetto e prenotare una delle diverse ricompense, tra cui copie del cd, concerti e stampe in edizione limitata dell’illustrazione di copertina, realizzata appositamente dall’artista Vanessa Sciarabba.