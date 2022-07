Barge si prepara a celebrare la commemorazione delle vittime civili e partigiane

Come tutti gli anni la terza domenica di luglio in frazione Gabiola di Barge l’associazione Bricco Pelata organizza un momento di raccoglimento e commemorazione delle Vittime Civili e partigiane 1943/45, con la celebrazione della Santa Messa presso il Monumento in località Bricco Pelata.

Il fulcro dell’evento è "La Commemorazione e la Memoria", per non dimenticare il sacrificio di tante persone che sacrificando la loro vita hanno reso possibile la nostra libertà.

Dopo due anni d’incertezze, prescrizioni, responsabilità, paure, ecc., portate dalle problematiche comuni della pandemia, quest’anno finalmente si è riusciti ad organizzare parallelamente alla commemorazione una serie di manifestazioni collaterali, somministrazione di cibo e bevande, balli, musica, momenti conviviali di aggregazione.

Ritrovarsi con un gruppo ed organizzare un qualcosa (un pranzo, un partita alle bocce o al pallone, una sagra cittadina, ecc.) giova lo spirito e alla comunità facendoci apprezzare le cose semplici e genuine, in questo mondo sempre più standardizzato e frenetico.

Vi aspettiamo il 16/17 Luglio a Barge.