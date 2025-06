A Clavesana si presenta il libro di Chris Bangle "Leggere tra le righe del car design"

Giovedì 12 giugno alle ore 20.45 presso la biblioteca di Clavesana sarà presentato il libro "Leggere tra le righe del car design", alla quale parteciperà l'autore Chris Bangle .

Dopo 40 anni di esperienza nel settore automobilistico, Chris Bangle apre le pagine dei suoi taccuini per rivelare il suo pensiero sul Car Design. In 102 brevi capitoli, con umorismo e professionalità, guida il lettore in un viaggio avventuroso, alla scoperta di schizzi, parole nuove e concetti provenienti dal suo stimato e dirompente genio.

Dai suoi appunti originali emergono molte osservazioni sulla vita reale, sulla creatività e sul business visti attraverso la lente del Car Design, ma avvincenti per tutti, applicabili alle sfide quotidiane e a campi di interesse inaspettati.

Il “Car Design” non rispetta i confini in cui sembra costretto dal suo stesso nome, ma li travolge e li supera. Non serve solo per la progettazione di un’auto, è un modo per interpretare e vivere tutto ciò che è intono a noi.