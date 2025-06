Cena stellata a Canale per i 30 anni del Verduno Pelaverga DOC

In occasione del trentesimo anniversario della Denominazione di Origine Controllata (DOC) Verduno Pelaverga, l’Associazione “Verduno è Uno” organizza insieme allo chef Davide Palluda una cena speciale, il 25 giugno, presso il ristorante stellato All’Enoteca di Canale (Cuneo).



La serata rappresenta un connubio tra eccellenza enologica e alta gastronomia nel segno della celebrazione: i vini Verduno Pelaverga DOC dei 17 produttori dell’Associazione saranno protagonisti, accompagnati dai piatti preparati dallo chef Palluda, che da sempre valorizza il territorio attraverso una cucina contemporanea e rispettosa delle materie prime.

“Come si fa a non amare il Verduno Pelaverga DOC? - commenta Palluda - Come si può non rimanere affascinati da una voce fuori dal coro? Molti vini rossi del nostro amato territorio vivono di muscoli e potenza. Il Verduno Pelaverga DOC invece stupisce per eleganza e carattere. Frutti rossi, fiori e la nota di pepe bianco lo rendono unico e perfetto con la mia cucina”.

“Il Verduno Pelaverga DOC – spiega il presidente dell’associazione, Diego Morra - è molto più di un vino. È un racconto secolare che lega natura, tradizione e innovazione. Un vitigno che, grazie alla tenacia e all’ostinazione dei produttori di Verduno, è riuscito a sopravvivere e a distinguersi nel panorama enologico italiano. Questo trentennale è per tutti noi un'occasione per condividere con il mondo un vino che amiamo, ma anche un pezzo di storia italiana, un patrimonio di saperi, tecniche e passioni che fanno del Verduno Pelaverga DOC un portabandiera unico del territorio piemontese e delle Langhe in particolare”.



La cena del 25 giugno si inserisce nel ricco programma di eventi organizzati per il trentennale della DOC Verduno Pelaverga, che nel 2025 si sta svolgendo in Italia e all’estero e che culminerà con una speciale giornata dedicata ai professionisti della stampa il 9 settembre prossimo a Verduno.