Autovelox a Mondovì: dove e quando verranno attivate le postazioni mobili nei prossimi giorni

Promuovere la guida responsabile e il rispetto del Codice della Strada. Riprende, dopo lo stop dovuto alla pandemia, il servizio di informazione della Polizia Locale di Mondovì che consentirà ai cittadini di conoscere dove e quando vengono attivate le postazioni mobili di rilevamento della velocità (autovelox).

"Agli ordinari controlli si affianca un servizio di informazione che riteniamo utile perché attivato nell’ottica della prevenzione – dichiara il Sindaco di Mondovì, Luca Robaldo – Lo scopo dell’installazione degli autovelox non è quello di “fare multe”, ma quello di far sì che i conducenti rispettino i limiti di velocità e il Codice della Strada. Le informazioni sulle postazioni mobili che verranno settimanalmente pubblicate sul sito internet istituzionale hanno il fine di indurre comportamenti corretti, a tutela di tutta la comunità. Per questo ringrazio il Comando di Polizia Locale della nostra città".

A partire da oggi, lunedì 4 luglio, ogni lunedì sul sito istituzionale del Comune verrà pubblicato il calendario settimanale dei servizi di rilevamento della velocità: non si tratterà di un’intensificazione dei controlli ma di un nuovo servizio di informazione.

I cittadini verranno, dunque, informati sui luoghi di attivazione delle postazioni mobili in città. per fare un esempio: martedì 5 luglio l’autovelox sarà posizionato in via G.B. Ressia, via Rosa Bianca, via Cuneo e via Vecchia di Monastero. Mercoledì 6, in via Torino, via Rosa Bianca, viale Vittorio Veneto e via Santa Croce.

Autovelox postazione mobile:

5 luglio 2022

Centro abitato: via G.B. Ressia

via Rosa Bianca

via Cuneo

via Vecchia di Monastero

6 luglio 2022

Centro abitato: via Torino

via Rosa Bianca

viale V. Veneto

via S. Croce

7 luglio 2022

Centro abitato: via S. Anna

via Vecchia di Monastero

via N. Carboneri

via S. Croce

8 luglio 2022

Centro abitato: via Torino

via Rosa Bianca

via S. Anna

via G. B. Ressia

Autovelox postazione fissa

Si ricorda che è sempre attiva la postazione fissa autovelox sulla SP 564 tronco

Cuneo – Mondovì, al km 15+500 - località Pogliola, che rileva in entrambe le

direzioni di marcia.

Controllo soste nelle zone a pagamento

Verranno incrementati i controlli delle aree adibite a parcheggio a pagamento.