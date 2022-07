Donnavventura fa tappa nel monregalese per raccontare le bellezze del territorio

Ieri sera, la carovana è stata avvista a Villanova Mondovì, ospite per la cena all'Hosteria del Macellaio. Questa mattina, invece, hanno incontrato l'amministrazione della città del Belvedere e approfittato per scattare un "selfie" con il sindaco Luca Robaldo, il vice sindaco Gabriele Campora, l'assessore Francesca Botto e l'ex vice sindaco Luca Olivieri.

Le riprese, in programma sino a venerdì 8 luglio, spazieranno da Mondovì città alle Alpi: bellezze artistiche e architettoniche, ma anche attività outdoor ed enogastronomia saranno il cuore pulsante della puntata tematica che andrà in onda ad agosto.

Le protagoniste di Donnavventura solcheranno i cieli del Monregalese in mongolfiera, raggiungeranno le dolci colline in e-bike per poi salire all'interno della cupola ellittica più grande al mondo presso il Santuario Regina Montis Regalis di Vicoforte. E poi, ancora, un tuffo nelle Aree Protette delle Alpi Marittime e la scoperta di una delle strade bianche più belle d'Europa: l'Alta Via del Sale.