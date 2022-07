Giovani di Busca e Tarantasca impegnati nel sociale premiati con un concerto di Collisioni

Quarantacinque giovani buschesi e tarantaschesi potranno assistere gratuitamente domenica 10 luglio al concerto di Collisioni Festival ad Alba grazie a due progetti della Fondazione CRC attivati sul territorio dei due comuni: 16% Giovani al centro su Bando Giovani in contatto, avviato proprio in questi mesi, e Spazzamondo, manifestazione svoltasi lo scorso 4 giugno. La Fondazione CRC ha comunicato l’attribuzione dei biglietti omaggio ai due Comuni che hanno deciso di assegnarli secondo un criterio in linea con lo spirito dei due progetti. È quindi stato richiesto agli operatori degli spazi aggregativi e ai rappresentanti di diverse associazioni cittadine di segnalare i ragazzi e le ragazze di Busca e Tarantasca attivi e partecipi alla vita di comunità.



“Ringraziamo di cuore i giovani che si mettono a disposizione della comunità - hanno detto l’assessore alle Politiche giovanili, Beatrice Aimar, l’assessore all’Istruzione Lucia Rosso, l’assessore all’Ambiente, Diego Bressi, per Busca e il consigliere, Manuel Cesana, per Tarantasca, che hanno incontrato i ragazzi individuati per un momento di condivisione - perché è anche grazie a loro se i nostri territori possono vantare tante iniziative rivolte a questa fascia d’età: ci sono tanti giovani che si impegnano nelle diverse realtà associative e sociali cittadine e frazionali, giusto questo piccolo premio. Bravi e continuate così!”.