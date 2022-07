Parlamentari, Ambasciatori, Ministri "adottano" l'ABC di Beppe Ghisolfi

L'ABC di Beppe Ghisolfi rappresenta oramai un riferimento da Manuale nel contesto internazionale, peraltro in un momento molto funzionale che vede il Banchiere scrittore in missione a Parigi dove interverrà, domani pomeriggio (giovedì 7 luglio), come relatore e come unico rappresentante italiano dell'istituto mondiale delle casse di risparmio al congresso annuale dello stesso.

In tale ottica, il libro del Banchiere scrittore di origine piemontese è stato omaggiato al Senatore Manuel Vescovi - facente parte della commissione Esteri di palazzo Madama e in missione a Tirana come Presidente della sezione binazionale di amicizia parlamentare - alla Deputata Francesca Gerardi - Segretaria della Commissione Finanze di Montecitorio - all'alto rappresentante UNICEF e "Ambasciatore dell'infanzia" Roberto de Bernardi e, in ottica sempre più di cooperazione, all'onorevole Milva Ekonomi, ministra della pubblica amministrazione del governo Rama tra le artefici di un piano che, senza alcun licenziamento, ha portato a digitalizzare il 98 per cento degli sportelli pubblici oltre Adriatico.

A consegnare i volumi, nel contesto della sala conferenze del Tirana International hotel e dell'Ambasciata d'Italia, l'addetto stampa Alessandro Zorgniotti e la collega Loredana Buoso.