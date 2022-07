Manta: “Fai… l’impresa – il Sistema Cuneo si racconta” (VIDEO)

Il Castello della Manta, unico Bene del FAI Fondo per l’Ambiente Italiano in provincia di Cuneo, ha ospitato l'incontro “Fai…l’impresa – il Sistema Cuneo si racconta”, promosso da Confartigianato Imprese Cuneo e Confapi Cuneo.

Un'occasione per fare il punto sullo stato di salute delle imprese medie e piccole del territorio, senza tralasciare un'analisi a livello globale dell'economia.

Il contesto attuale non autorizza particolari slanci di ottimismo ma il "Sistema Cuneo" può essere considerato un modello per la sua capacità di reggere l'urto derivante da eventi come la pandemia Covid o il conflitto Russia-Ucraina.

Dibattito moderato dal giornalista Gianmario Ricciardi, con gli interventi di Ferdinando “Nani” Falco Beccalli (Presidente CEO Falco Enterprises), Silvio Barbero (Vice Presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo), Gabriele Druetta (Presidente FabLab Cuneo), Marco Di Luccio (Direttore Area Gestione e Sviluppo Beni del FAI) e Silvia Cavallero (Property Manager FAI Castello della Manta).