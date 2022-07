Quali sono le probabilità di vincere un jackpot alle slot

Le slot sono un passatempo divertente ed economico e conquistano ogni giorno migliaia di Italiani: vediamo insieme quali sono le probabilitá di vincere un jackpot alle slot.

Quali sono le probabilitá di vincere un jackpot alle slot?

Spesso le slot progressive mettono in palio jackpot di importi molto alti. Ma quali sono le probabilitá di vincere un jackpot alle slot? Prendiamo come esempio una slot meccanica con 3 rulli, 20 simboli su ogni rullo e una sola linea di vincita a disposizione. Per vincere il jackpot, è necessario ottenere una combinazione di 3 simboli. La probabilità di vincere è di 1/(20*20*20), cioè 1 su 8000. Se si aumenta il numero di rulli arrivando a 4 rulli, la probabilità di vincere scenderebbe a 1 su 160,000. Con 5 rulli, si avrebbe 1 possibilità di vincere su 3 milioni. Le slot attuali sono in maggioranza delle slot virtuali e sono estremamente difficili da analizzare in termini matematici. Ecco alcuni fattori che rendono difficile l’analisi delle slot:

L'esito delle giocate è deciso da un software di generazione casuale di numeri (RNG), il cui codice è diverso per ogni gioco

Ci sono tantissime funzioni speciali, tantissimi simboli speciali, tanti rulli e linee di vincita multiple

Il jackpot progressivo molte volte è condiviso tra più slot e questa cosa rende impossibile stimare quante giocate vengono effettuate prima che si possa vincere

Slot con jackpot progressivo

Il jackpot progressivo è un premio speciale nelle slot che può essere vinto in modo casuale dopo ogni giro. E più a lungo il jackpot non viene vinto, più il jackpot progressivo aumenta. Le slot con jackpot progressivo di solito prelevano una parte di ogni scommessa piazzata e la aggiungono al jackpot. Quando più di un casinò offre la stessa slot, i jackpot possono essere condivisi e diventare davvero alti, arrivando a cifre intorno al milione di euro. I jackpot progressivi possono aumentare le percentuali di ritorno dei giochi di slot perché l’importo del jackpot aumenta di molto la potenziale vincita. Se il jackpot è abbastanza alto, il ritorno al giocatore di un gioco può superare il 100% dell’importo, dando così ai giocatori una situazione di scommessa positiva. Ricorda solo che quando si tratta di jackpot progressivi, più sono grandi, migliore è la percentuale di ritorno. Aspetta che il jackpot raggiunga una cifra alta prima di giocare e assicurati di ricordarti di giocare la puntata massima su qualsiasi gioco con jackpot progressivo a cui giochi. Se non giochi la scommessa massima, non ti qualifichi per il jackpot e la tua percentuale di rimborso diminuirà.

È difficile vincere un jackpot alle slot?

Se ci basiamo su dati statistici, la possibilitá di vincere un jackpot milionario sulle slot presenti nei casino online è molto difficile: le probabilità di vincere si attestano da 1 su 20 milioni a 1 su 40 milioni. Se è così difficile vincere il jackpot, allora perchè moltissimi giocatori amano le slot? La grafica accattivante, i giochi bonus e l'idea di poter vincere una somma così alta hanno un fascino irresistibile per i giocatori di slot. Se ci basiamo sul calcolo delle probabilità di vincere, le slot rappresentano una delle opzioni peggiori tra tutte le alternative disponibili sui siti di giochi online. Se dovessimo seguire un ragionamento matematico, sarebbe meglio cambiare gioco. Il jackpot non è l'unico premio in palio, esistono tantissimi premi e tantissime combinazioni disponibili e per la legge dei grandi numeri, non tutte le giocate possono essere perdenti. Inoltre, una probabilità di 1 su 20 milioni non vuol dire che ogni 20 milioni di giocate esatte il jackpot verrà sbancato: questo potrebbe non verificarsi mai così come verificarsi due volte nel giro di pochi secondi.

Come calcolare la probabilità di vincere sulle slot

Le slot machine sono giochi che dipendono dalla fortuna e non dall’abilità e sono generalmente diffuse più per divertimento che per fare soldi. Ci sono però degli accorgimenti che puoi applicare per massimizzare le vincite e minimizzare le perdite sulle slot. Ad esempio, calcolando la percentuale di vincita di una slot, hai un’idea più chiara di quanti soldi hai per vincere. Se per esempio vuoi sapere qual è la probabilità di ottenere un sei lancinado due dadi, fai questo breve calcolo: 1/6 + 1/6 = 2/6, che viene arrotondato per difetto a 1/3. Se vuoi conoscere la probabilità di tirare due dadi e che entrambi ne ottengano sei, moltiplica le probabilità. 1/6 X 1/6 = 1/36. Ovviamente questo calcolo sulle slot è molto complesso come abbiamo visto in precedenza e quindi ti consigliamo di basarti sulla percentuale RTP (return to player) quando scegli una slot.

Percentuali di vincita sulle slot e RTP

Le probabilità di vincere delle slot machine di solito sono espresse sotto forma di percentuali di ritorno (RTP) o percentuali di vincita. Online, la percentuale di vincita dei giochi di slot può arrivare anche al sopra del 99%. Con così tanti siti di gioco online, è necessario scegliere bene la slot su cui giocare. La percentuale di vincita o ritorno al giocatore (RTP), è la quantità di denaro che la slot machine è progettata per pagare su un numero molto alto di giri. La percentuale di vincita è ovviamente inferiore al 100% e la differenza tra il 100% e la percentuale di vincita è il vantaggio del banco. Ad esempio, se fai 100 spin da €1 su una slot machine che ha un RTP del 98%, significa che potresti aspettarti di recuperare circa €98 in vincite. Ma attenzione, l’RTP spesso è calcolato su milioni di giocate e spesso non è così semplice vincere a breve termine: può succedere di tutto a breve termine e quindi dovresti giocare con la testa e se perdi, fermati. Di solito, per essere considerato un buon RTP, dovrebbe essere superiore al 96,5%. Anche se non esiste una strategia di gioco per giocare alle slot, è molto importante informarsi su come funziona e come e quando paga la slot. L'RTP, assieme al massimo payout e alla volatilità di una slot, è sicuramente uno dei fattori chiave che può influire sulle possibilità di vincere. Ogni fornitore e ogni slot ha RTP molto diversi, qui sotto trovi dei valori indicativi per valutare in modo autonomo se la slot a cui stai giocando ha un buon RTP o meno. Ecco alcuni valori di riferimento:

Se l’RTP va dal 98% al 99% – è un ottimo RTP, ti consigliamo di giocare (lo trovi su it )

Se l’RTP va dal 96% al 97,99% – è da considerarsi un RTP molto buono, fai una prova

Se l’RTP oscilla tra il 94% e il 95,99% – è un RTP vantaggioso ma c’è di meglio

RTP pari o al di sotto del 93,99% – l’ RTP è troppo basso, cambia slot!

In ogni caso, qualsiasi gioco tu scelga, ti auguriamo buon divertimento!