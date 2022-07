Clint Eastwood protagonista al Cinema all’aperto di Bra

Un inossidabile Clint Eastwood sarà il protagonista della nuova pellicola trasmessa nel “Cinema all’aperto” allestito nel cortile di Palazzo Traversa giovedì 14 luglio 2022. Il film è “Cry Macho - Ritorno a casa”, di cui Eastwood è anche regista oltre che interprete al fianco di Eduardo Minett, Natalia Traven, Dwight Yoakam e Fernanda Urrejola.

Mike Milo è una vecchia gloria del rodeo riconvertita in addestratore di cavalli alla fine degli anni Settanta. Un incidente e diverse bottiglie dopo è in credito con la vita e in debito col suo capo, Howard Polk. Padrone di un ranch con pochi scrupoli e molte ambasce, Polk affida a Mike la missione di ritrovare suo figlio in Messico e di condurlo negli States. Mike accetta ma le cose non saranno così facili.

L’appuntamento successivo con la rassegna di cinema estivo è per il 21 luglio con “Freacks out” di Gabriele Mainetti. Tutte le proiezioni, in programma il giovedì sera fino al 18 agosto, iniziano alle 21.30. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Turismo del Comune, chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

Tutte le settimane, prima delle proiezioni (dalle 20,30 alle 21,15) il Museo di Palazzo Traversa offre la possibilità di procedere a una mini visita guidata, gratuita e a tema alle collezioni del Museo di Arte, Storia e Archeologia di Palazzo Traversa. La serata del 14 luglio sarà dedicata alla sezione artistica. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione presso l’Ufficio turistico.