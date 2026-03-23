Ancora generosi sostegni al 50° concorso Nazionale di Chitarra "Ansaldi"

Ancora generosi sostegni al 50° concorso Nazionale di Chitarra "sac. m.° Giovanni Ansaldi", curato dalla onlus "col. Giuseppe cordero Lanza di Montezemolo".

La Cassa di Risparmio di Savigliano, il Rotary Club di Mondovì, la Banca di Caraglio hanno inviato contributi, indispensabili per i Premi e l'ospitalità delle commissioni di Esame, formate da docenti di vari conservatori Musicali ed istituti di varie regioni italiane, così da evitare particolari sensibilità artistiche. Aumentano le iscrizioni e certamente anche la qualificazione , perchè il Bando impone l'esecuzione di opere molto impegnative della letteratura classica chitarristica di tutto il mondo.

La manifestazione è considerata una tra le più qualificate in Italia, appetita pure dall'estero. Non è numericamente un'iniziativa che riempie le piazze e gli auditori, ma porta in città musicisti in erba e già ben formati, dalla personalità eccellente.

Le date sono 24-25-26 aprile prossimi, con momenti in vari locali di Piazza (Casa delle Associazioni, Oratorio del Duomo, Museo della Ceramica, Centro studi Monregalesi oltre alla Chiesa della Misericordia), a cui gli organizzatori si augurano accedano molti appassionati della musica classica , per apprezzare la specializzazione dello strumento.

Una generosa sensibilità è stata dimostrata dalla fondazione "Fossanomusica", con il dono di un premio a memoria del prof. Giovanni Sacchi, tragicamente scomparso ancor giovane. A uguale ricordo si aggiunge la targa della famiglia di questo docente chitarrista. Una coppa ricorderà il cav. Luigi Caldano, già dirigente degli "Amici di Piazza", l'ente che istituì, nel 1977, il Concorso e ne fu impegnato sostegno. I famigliari hanno ,già alcuni anni addietro, posto a disposizione della onlus che porta avanti l'attività musicale, un folto numero di premi che "Vigio" aveva riunito durante gare podistiche.