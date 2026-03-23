Burattinarte d'Inverno cala il sipario a Guarene con "Fragile", spettacolo poetico per grandi e piccini

Si chiude con un appuntamento all'insegna della poesia e della delicatezza l'edizione 2026 di Burattinarte d'Inverno. Domenica 29 marzo, alle ore 16,30, la Chiesa della Confraternita in piazza SS. Annunziata ospiterà "Fragile", spettacolo di e con Valentina Vecchio, artista barese capace di parlare a bambini e adulti con un linguaggio fatto di immagini, gesti e silenzi.

In scena due personaggi si muovono con ritmi e intenzioni diverse, ciascuno immerso nel proprio mondo. A volte si ha solo voglia di sparire, altre volte i piani si intrecciano e si ostacolano senza che ce ne accorgiamo. Poi arriva l'incontro: non sempre le cose vanno come le immaginiamo, ma proprio in quello spazio fragile e imprevedibile può nascere qualcosa di autentico.

Protagoniste dello spettacolo, insieme ai due personaggi, sono le scatole: oggetti semplici che si trasformano di volta in volta in rifugio, sorpresa, memoria e dono. Scatole per nascondersi e per svelarsi, per custodire ciò che siamo e ciò che lasciamo andare.

Un finale di rassegna che promette di emozionare, invitando il pubblico a guardare con delicatezza ciò che accade nelle relazioni tra le persone.

Se la giornata regalerà una bella giornata di sole, lo spettacolo si sposterà all'aperto, nel cortile del Municipio, a pochi passi dalla Chiesa.

L'ingresso è libero a offerta.