"Il Patentino", a Bra torna il corso gratuito per imparare a vivere con il proprio cane in modo responsabile

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo, con il Patrocinio del Comune di Bra e dell'Asl CN2, presenta una nuova edizione del corso di formazione per proprietari di cani denominato “Il Patentino”.

Gli incontri hanno lo scopo di fornire nozioni sulle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del cane, in modo da indirizzare il proprietario verso una gestione responsabile dell'animale e creare una relazione sana ed equilibrata. Un altro obiettivo è quello di prevenire lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali, infondendo nei proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio. Il cane inoltre, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate e ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

Il corso è destinato a chiunque possieda un cane, abbia intenzione di adottarne uno o, semplicemente, è interessato all'argomento, e sarà interamente gratuito.

Resta obbligatorio e a pagamentoper i proprietari di cani morsicatori segnalati all'Asl che si siano resi responsabili di episodi di aggressione e ai quali l'Asl abbia notificato tale obbligo.

Le lezioni saranno tenute da Medici Veterinari con particolare esperienza in Medicina Comportamentale.

Il corso, aperto a massimo 60 persone, si terrà presso il Centro polifunzionale "Arpino", in Largo Resistenza 15 a Bra, e si svolgerà nei giorni 14 - 21 - 28 aprile e 5 - 12 maggio 2026, dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Il rilascio del Patentino avverrà solo a seguito della frequentazione di almeno 4 lezioni su 5 e del superamento del test di apprendimento somministrato l'ultima sera.