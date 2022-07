“Ma che Musica Maestro!”, a Bra la giornata conclusiva

Anche la seconda serata musicale in calendario nella manifestazione braidese “Ma che Musica Maestro!” di venerdì 8 luglio, ha visto un buon successo di pubblico. Il concerto della banda musicale cittadina “Giuseppe Verdi” svoltosi proprio nel giorno del decimo anniversario della morte del Maestro Umberto Balzan, nel cortile dell’Istituto Salesiano, dove il Maestro ha operato per 25 anni, è stato molto apprezzato dal numeroso pubblico presente. In realtà, ormai, la banda ha assunto più la connotazione di una piccola Orchestra, trasformazione avvenuta ormai per gran parte delle Bande Musicali e questo si è immediatamente percepito sin dai primi brani diretti dal Maestro Enea Tonetti che ha diretto alternandosi con quello che è stato l’ospite d’onore della serata, il Maestro Lorenzo Pusceddu, appositamente giunto dalla Sardegna, Maestro e Direttore di fama nazionale che ha proposto alcuni brani scritti da lui stesso.

Un’ora e mezza di ottima musica eseguita con grande maestria dai componenti della banda cittadina, un livello musicale davvero notevole.

La kermesse “Ma che Musica Maestro!” continua ora per gli addetti ai lavori con un Master di assoluto livello per musici di Bande Musicali presso l'Auditorium del Centro Polifunzionale “G. Arpino” condotto dal Maestro Pusceddu, al quale si sono iscritti 70 musici provenienti anche da altre regioni e che si concluderà domenica 10 luglio alle ore 18.00 con un concerto finale nei medesimi locali.

L’ultimo evento in programma nell’ ambito della manifestazione per ricordare il Maestro Balzan sarà la Messa apposita di suffragio domenica alle ore 11.15 presso la Chiesa dell’ Istituto Salesiano di Bra, essendo stato lui stesso Salesiano laico.