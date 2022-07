Prato Nevoso: i vigili del fuoco recuperano una volpe bloccata nel laghetto artificiale

E' stata recuperata la volpe che nella tarda mattinata di oggi, lunedì 11 luglio, si è ritrovata bloccata nel laghetto artificiale di Prato Nevoso, nel comune di Frabosa Sottana.



L'animale - per cause e con modalità ancora da definire - non riusciva più a uscire dallo specchio d'acqua, usato tradizionalmente per l'innevamento delle piste. Sul posto la squadra SAF dei vigili del fuoco di Cuneo, che ha raggiunto l'animale grazie a un salvagente e l'ha fatto uscire dall'acqua.



La volpe è stata soccorsa, quindi, e affidata immediatamente alle cure di un veterinario.