In centinaia a Costigliole Saluzzo per la 'fera d'la tonda'

Centinaia e centinaia di visitatori ieri a Costigliole Saluzzo hanno preso parte alla "fera d'la tonda", evento nato per far incontrare produttori agricoli della albicocca tonda di Costigliole e consumatori.



La manifestazione è stata organizzata al borgo medioevale di Costigliole Saluzzo, selezionato recentemente tra i 229 borghi italiani del Piano nazionale di ripresa e resilienza.



A fine mattinata tutta la produzione destinata alla giornata risultava venduta e questo ha costretto la cooperativa Albifrutta, partner organizzativo del Comune nell'organizzazione di questo evento, alla riapertura dei magazzini dove erano stoccate altre albicocche tonda di Costigliole già destinate ad altri mercati.



Molto apprezzato il convegno tecnico organizzato da Coldiretti Cuneo al quale hanno preso parte, tra gli altri, il senatore Mino Taricco, il consigliere regionale Paolo Demarchi e Gianfranco Fagnola, premio Gambero Rosso "i tre pani".



È intervenuto anche il presidio slow food di Valleggia/Quiliano.



Nella serata di sabato, prima della cena della Tonda a Ceretto, il senatore Giorgio Bergesio aveva incontrato una rappresentanza di agricoltori in occasione della premiazione del Tonda padel 2022.



Successo anche per le visite guidate che hanno interessato gli affreschi di Hans Clemer nella parrocchiale e nel Castello rosso, con un centinaio di iscritti.



Nel corso della giornata è stato accessibile ai visitatori anche il castello denominato "Castlot" che ha ospitato la mostra fotografica di Gianpiero Ferrigno.



Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco Nicola Carrino, dall'assessore all'agricoltura Ivo Sola e dal direttore Albifrutta Flavio Lovera che avevano ideato l'evento e hanno trovato un numeroso sostegno di volontari e sponsor.



La tonda di Costigliole, varietà di albicocca dal più alto grado zuccherino e dall'aroma unico, è coltivata principalmente nelle colline tra Saluzzo e Busca e ha come centro di riferimento il comune di Costigliole Saluzzo.