In vista del primo Consiglio comunale nasce “Spazio Savigliano”

Ormai sono passate più di due settimane dall’esito delle elezioni amministrative a Savigliano e la coalizione che ha sostenuto Gianfranco Saglione è pronta ad affrontare il primo Consiglio Comunale in programma giovedì 14 luglio.



Il confronto interno è stato intenso e anche all’opposizione è necessario fare alcune scelte per organizzare al meglio l’attività politica fin dal primo appuntamento.

Tutte le liste si sono ritrovate ed hanno contribuito ad individuare alcuni punti fermi su cui costruire ora una alleanza per assolvere al meglio il ruolo di controllo e di stimolo che una opposizione ferma ma costruttiva deve avere.



Occorre innanzitutto fare il punto su chi siederà in Consiglio Comunale: gli eletti sono tre, il candidato sindaco e due della lista del PD, Paolo Tesio e Sandra Frossasco.



La coalizione ha lasciato Gianfranco Saglione decidere liberamente rispetto al rimanere Presidente di Oasi Giovani, piuttosto che sedersi in Consiglio Comunale, visto che i due impegni sono incompatibili. A tal proposito ha dichiarato: “Ho formalizzato nella mattinata di lunedì 11 luglio le mie dimissioni da Consigliere Comunale. È una scelta non facile, ma ritengo in questa fase più utile la mia presenza in Oasi Giovani, dove posso continuare il mio impegno come volontario a titolo gratuito, come prevede lo Statuto, e dare un contributo importante sui progetti in corso e soprattutto perché è notizia di questi giorni che abbiamo ottenuto ulteriori due finanziamenti nell’ambito del PNRR”.



La scelta è rafforzata dalla possibilità che a prendere il suo posto sia Giorgia Seliak, avvocata under 40 della lista civica Savigliano Domani che si è distinta in campagna elettorale per impegno e consensi ottenuti: un bel segnale di fiducia nei giovani e una iniezione di rinnovamento vista di buon auspicio da tutta la coalizione.



L’altra novità sarà l’ingresso di Giacomo Calcagno a seguito delle dimissioni formulate in questi giorni da Sandra Frossasco, che per ragioni personali preferisce continuare l’impegno per la città nel suo naturale ambiente del volontariato.



I tre consiglieri comunali, in coerenza con quanto emerso dal dibattito interno di questi giorni, andranno a costituirsi in un gruppo unico a rappresentanza di tutta la coalizione.

È una scelta non scontata, ma frutto delle riflessioni emerse nei soggetti civici e politici che ne fanno parte, che a fronte del valore aggiunto riconosciuto nello stare insieme, sono anche convinti che la strada per costruire una vera alternativa possa passare attraverso l’esplorazione di spazi politici nuovi, all’apertura al dialogo con i cittadini, nell’individuare luoghi di ascolto, per costruire una nuova sintonia con la città, con le sue esigenze e le sue richieste.



Un’area ampia che vada oltre alla dimensione civica e alle sensibilità politiche fin qui racchiuse, che sappia riavvicinare le tante persone che si sono rifugiate nell’astensionismo coinvolgendole con una rinnovata passione per la nostra città, dando spazio a chi ha desiderio di prendersi cura e a cuore Savigliano.



Per questi motivi Paolo Tesio, Giorgia Seliak e Giacomo Calcagno, costituiranno il gruppo consigliare “Spazio Savigliano” e saranno coadiuvati nella loro attività da un Coordinamento Politico costituito ad hoc con il coinvolgimento di tutta la coalizione. Insomma, ci sono tutte le intenzioni di non disperdere la bella esperienza fatta insieme e convogliare le tante energie in una attività di opposizione stimolante e costruttiva, finalizzata a conseguire il bene della città.