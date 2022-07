Coran, ultimo cucciolo di una cucciolata, aspetta il suo momento!

L’A.N.P.A. di Alba, Langhe e Roero vi rinnova l’appello per Coran, simpaticissimo cucciolo di 4 mesi. Si tratta di una futura taglia piccola, affettuoso, simpatico, vivace, molto intelligente e socievole con tutti. Coran è cresciuto con altri cani e gatti con cui va d’accordo. Erano una cucciolata di 4 fratellini da cui è rimasto soltanto lui e adesso sta crescendo senza l’affetto di una famiglia.

Il periodo delle ferie non è particolarmente felice per le adozioni, ma l’associazione vuole provarci lo stesso, fiduciosa del musetto furbo e birichino di Coran!



Per informazioni e adozioni:

A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero

Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: @Anpa-Alba-Langheroero