Ippica Saluzzese sul podio più alto e 5 giovani atleti cooptati nella Nazionale che andrà ai Mondiali

Sono diventati i nuovi campioni italiani nella specialità Horseball under 16 a San Giovanni in Marignano (Cattolica) nell’edizione 2022 dell’ Open d' Italia, categoria Horseball riservati ai pony.

La squadra di 5 Cadetti del centro saluzzese: Tommaso Beccaria, Lorenzo Fontana, Virginia Banchio tutti di Saluzzo, Gabriele Viviani di Milano, Noemi Neziraj di Savigliano sono saliti sul podio più alto della competizione, nell’ultima tappa di torneo dei Campionati nazionali 2022, che li ha visti in sella ai loro pony (“doppio Pony”), sempre in pole position, con 8 incontri vinti e un pareggio.

Medaglia nella medaglia: quattro di loro (Beccaria, Fontana, Banchio e Viviani) sono stati selezionati per la squadra azzurra che giocherà la Coppa del Mondo in Normandia, a Saint Lo dal 15 al 20 agosto. In pista ovviamente con i loro inseparabili pony- cavalli: Virginia su Rahy Al Shagab; Tommaso su Dafne By Shanokk; Lorenzo su Espardate; Gabriele su Veccia del Castellaccio.

Anche la saluzzese Greta Colla con Juste Polie è stata cooptata nella Nazionale per i mondiali nella categoria femminile Lady.

Bell’affiatamento nella giovane squadra che gioca insieme da 8 anni. Si sono impegnati molto negli allenamenti, partecipando anche ai campionati francesi. “Molti sacrifici, anche da parte delle famiglie, sempre al seguito - aggiunge Liliana Beccaria – I genitori li accompagnano nelle diverse competizioni, seguendoli nella loro passioni, con vera tifoseria. Siamo molto orgogliosi dei risultati".

Sentimento condiviso da Elisa Musiello che li allena da quando sono saliti in sella. L’ Horse-Ball è una disciplina equestre famosa soprattutto nei paesi anglosassoni, una sorta di basket a cavallo 4 contro 4, con il canestro verticale.

Applausi a tutti i suoi giovani dal Centro ippico saluzzese, associazione dilettantistica ( a Lagnasco in via Savigliano 16) presieduta da Massimo Tiengo in cui bambini e ragazzi imparano la disciplina equestre su pony, allenati da lui stesso e da Elisa Musiello, istruttrice di terzo livello Fise e tecnico di Horse Ball.

Da anni il centro fa incetta di premi: nel Campionato italiano 2022 la squadra “Gli invincibili” de La Saluzzese è salita sul gradino più alto del podio nella categoria Giovanissimi, under 10 con 8 punti e un +7 di media goal e ha conquistato anche la medaglia di bronzo con il team Le Stars.

Nella categoria Esordienti, medaglia d’argento sempre per La Saluzzese.