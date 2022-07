Torino Jazz Festival Piemonte: l'appuntamento a Saluzzo con i Voodoo Sound Club rinviato per motivi di salute

È rimandato in autunno per motivi di salute il concerto dei Voodoo Sound Club di giovedì 14 luglio presso il Quartiere (Ex Caserma Mario Musso).

L’appuntamento rientra nella ricca line up del Torino Jazz Festival Piemonte che dal 25 giugno all’11 novembre 2022 porta al pubblico delle province un ampio numero di concerti, in collaborazione con le amministrazioni comunali per scoprire spazi non usualmente adibiti all’ascolto della musica e per conoscere i teatri di tradizione e i preziosi edifici storici diffusi sul territorio regionale.

La data saluzzese è organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la direzione artistica condivisa tra Diego Borotti e Giorgio Li Calzi (co-direttori Torino Jazz Festival) e Fulvio Albano (Consorzio Piemonte Jazz), in collaborazione con il Comune di Saluzzo, la Fondazione Amleto Bertoni e Ratatoj Aps.