Presentata a Cuneo 'Strange Beasts from Outer Space', l'edizione 2022 di Mirabilia

La 16^ edizione dell'evento si terrà soltanto dal 31 agosto al 4 settembre ma con la presentazione ufficiale tenutasi nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 13 luglio) a Cuneo si respira già aria di Mirabilia.



La presentazione è stata ospitata nei locali dell'Open Baladin. Presenti il direttore artistico di Mirabilia Fabrizio Gavosto, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il sindaco di Busca Marco Gallo, la consigliera di amministrazione della Fondazione CRC Claudia Martin, Marco Pochettino del Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano, Rossella Roggia di Prismadanza e i rappresentanti degli uffici manifestazioni dei Comuni di Cuneo e Alba. Il presidente di Fondazione CRT Giovanni Quaglia ha inviato un messaggio ma non ha potuto essere presente.



La 16^ edizione dell'evento - ormai un punto di riferimento a livello nazionale per gli addetti del settore - s'intitolerà 'Strange Beasts from Outer Space' e porterà in scena 50 compagnie da Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna, tre spettacoli in prima assoluta, cinque prime nazionali e oltre 90 repliche, per un totale di quasi 170 spettacoli di ogni dimensione.



Ma che propone anche un calendario di eventi 'pre', "Mirabilia on the Road", che va a toccare diversi centri della provincia di Cuneo: Alba (dal 5 al 7 agosto), Vernante (il 7, il 10 e l'11 agosto), Busca (dal 25 al 28 agosto) e Savigliano (dal 10 settembre, nella suggestiva location del Museo Ferroviario Piemontese).



Un'edizione che parla dell'uomo attraverso il suo rapporto con la natura selvaggia, similmente al 'Moby Dick' di Hermann Melville, come ha anche ricordato Gavosto stesso: "Dov'è che stiamo andando? Moby Dick rappresenta il rapporto uomo-natura: non lo si può sconfiggere ma piuttosto capirlo e capire come rapportarcisi in modo diverso". E che, dopo due anni di pandemia, torna al 100% delle possibilità offrendo un calendario ricco di grandissimi eventi a cui si affiancano veri e propri percorsi di scoperta delle aree più innovative delle performing arts, in cui generi e stili si destrutturano per ricomporsi in forme nuove e talvolta ancora da esplorare.



L'intero programma è consultabile sul sito www.festivalmirabilia.it, oppure scaricabile qui sotto in formato PDF.