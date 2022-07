"Contaminazioni" a Frabosa Soprana: il festival prosegue con due eventi speciali

Gli appuntamenti del Festival CONTAMINAZIONI curati da ESTEMPORANEA − Arte, Musica, Teatro terminano questa settimana con due eventi speciali ad ingresso libero. Mercoledì 20 luglio alle ore 21 andrà in scena Concerto a Sorpresa… presso la Sala Polivalente di Frabosa Soprana. A cura dei professori d’orchestra impegnati nei Corsi di Perfezionamento Musicale, questo evento rappresenta la novità assoluta dell’VIII edizione del Festival CONTAMINAZIONI.

“Ogni anno i docenti, che arrivano dalle migliori realtà sinfoniche italiane e sono musicisti straordinari, mi chiedevano quando avrebbero potuto esibirsi. Non c’era mai il tempo e mi dispiaceva, perché lo volevano fare con il cuore, per i ragazzi. Quest’anno ho deciso che bisognava trovare il tempo per le cose belle e per le belle persone” − spiega il Direttore Artistico Lucia Margherita Marino − “Così nasce il Concerto a Sorpresa…. sarà bellissimo!”.

Gran finale sabato 23 luglio con Summertime, un omaggio a George Gershwin scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino. Sul palco, la finalista X Factor Celeste Gugliandolo e l’Orchestra Giovanile TAKKA BAND in forma smagliante. Sarà un viaggio attraverso i brani che hanno reso celebre in tutto il mondo il compositore statunitense: Rhapsody in Blue, Un Americano a Parigi, Fascinating Rhythm, Nobody But You, Lady Be Good, The Man I love, I Love You Porgy fino alla ninnananna più famosa di tutti i tempi, Summertime.

Il Festival CONTAMINAZIONI, nato nel 2015 con l’obiettivo di offrire serate di alto livello coinvolgendo artisti provenienti da tutta Italia, presenta un cartellone ricco di eventi, che variano da coinvolgenti reading a spettacoli di diversa natura. La Direzione Artistica è di Lucia Margherita Marino, Presidente di ESTEMPORANEA, in collaborazione con l’Associazione Musicante di Angelo Vinai, amico e collega. Il Festival CONTAMINAZIONI, organizzato con Accademie in Valle, continuerà con altri appuntamenti a Chiusa di Pesio: Gran Passato con I Moderni, Quarantaquartet e Madamé per tenervi compagnia fino al 14 agosto.

Il calendario completo è consultabile sul sito www.estemporanea.eu oppure presso gli Uffici del Turismo dei comuni coinvolti