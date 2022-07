Cuneo Illuminata In Fior: tutto pronto per l'infiorata e la processione della Madonna del Carmine

Continuano gli eventi di Cuneo Illuminata ‘’In Fior’’.

Sabato, a partire dal mattino, i volontari di Cuneo Illuminata insieme ai componenti delle Confraternite del Comune di Sassello, daranno il via all’Infiorata. I disegni saranno realizzati con gesso bianco dai maestri infioratori liguri lungo Contrada Mondovì e in via Roma fino all’altezza del Duomo dove verrà creato un grande mosaico con la scritta Cuneo Illuminata. La realizzazione dei mosaici di fiori con petali di rosa di 5 colori ed erba durerà tutto il pomeriggio e sarà accompagnata dalla musica dei ragazzi della Convention Europea Suzuki.

In serata, dopo due anni di stop, tornerà la tradizionale Processione in onore della Madonna del Carmine. Oltre cinquanta le Confraternite che hanno già confermato la loro presenza, provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria e Francia, tra cui anche gli scenografici e maestosi Cristi Liguri. Dopo la Messa celebrata dal Vescovo di Cuneo e Fossano, Mons. Piero Delbosco, alle 21 circa partirà la Processione che, camminando su un tappeto di fiori, percorrerà Contrada Mondovì, via Roma e piazza Galimberti dove è prevista la sosta per il saluto delle autorità civili e religiose. La Processione è organizzata dal Comitato Madonna del Carmine e ha il patrocinio della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia che sarà presente con il vice presidente nazionale Valerio Odoardo.

Gli appuntamenti continueranno nelle prossime settimane. Giovedì 21 e sabato 23 luglio, dalle 15 alle 23, via Roma si animerà grazie ai mercatini di artigianato e fiori a cura dell’associazione Made in Cuneo e di alcuni fiorai e vivai della città e dintorni che hanno anche creato e installato addobbi floreali permanenti in contrada Mondovì e via Roma. Inoltre, tutti i giovedì sera di luglio sarà riproposto il tradizionale Shopping sotto le Stelle dell’estate cuneese e alcuni locali del centro (Bar Apotheke, Bonfante, Infernotto, Caffè 44, Open Baladin e Il Gali’) proporranno momenti di musica dal vivo con dj set nell’ambito della rassegna “Music&Drink”.

Continueranno anche le visite guidate promosse da Cuneo Alps Experience. Domenica 17 luglio tour ai luoghi più caratteristici della città con tappe per assaggi e aperitivo finale alle 19 (partenza alle 18). Sabato 23 luglio “Gioco visita floreale”, itinerario pensato per i più piccoli alla scoperta del centro storico con merenda (partenza alle 16, euro 13 adulti, 8 bambini). Domenica 24 “Tour Liberty”, visita alla scoperta dell’area residenziale del viale degli Angeli costruita nel primo ventennio del ‘900 (partenza alle 10, costo 13 euro).

Giovedì 28 luglio “Tour floreale”, itinerario tra via Roma e corso Nizza (partenza alle 18, costo 13 euro). Per tutte le visite il ritrovo è presso l’Atl del Cuneese in via Pascal 7, per info e prenotazioni: tel. 0171-696206, info@cuneoalps.it).