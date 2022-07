Come risolvere in modo definitivo un’infestazione di tarli del legno senza prodotti chimici: lo spiegano gli Specialisti della Disinfestazione

I tarli del legno sono degli insetti infestanti che si nutrono della cellulosa andando così a creare delle gallerie interne al legno.

L’unico modo per accorgersi dell’infestazione è vedere dei piccoli buchi sulla superficie, i cosiddetti “fori di sfarfallamento” che rilasciano una polverina impalpabile nelle vicinanze.

Questi segni indicano la presenza di questi insetti xilofagi e rendono indispensabile un immediato trattamento al fine di debellare l’intera colonia.

La difficoltà maggiore in questi casi è stabilire con certezza le zone da trattare in quanto una volta che il tarlo diventa adulto si sposta volando all’interno dell’ambiente andando così a colonizzare più superfici come mobili ma anche travi o pavimenti.

I rimedi antitarlo “tradizionali”

In genere i trattamenti antitarlo risultano essere molto invasivi per gli inquilini dell’abitazione poiché si tende ad utilizzare sostanze tossiche che inquinano l’ambiente e possono provocare numerosi danni alla salute di esseri umani e animali domestici.

È possibile distinguere tra due principali categorie di interventi antitarlo: una è caratterizzata dall’ausilio di sostanze chimiche e tossiche tramite i classici gas antitarlo.

La seconda è in un certo senso una conseguenza della prima. Molte persone non desiderano chiamare le ditte disinfestatrici perché non intendono esporre la loro abitazione a sostanze pericolose.

Si procede quindi con rimedi fai da te che molto spesso lasciano il tempo che trovano: candeggina, petrolio, alcool, olio di cedro o saponette alla lavanda non riescono ad eliminare interamente l’infestazione di tarli poiché questi insetti si annidano nelle profondità del legno in piccole gallerie spesso impenetrabili a questi espedienti.

Se fino a qualche anno fa le possibilità di eliminare i tarli erano riconducibili a queste due alternative da qualche tempo ne esiste una terza che coniuga alla perfezione l’azione di una disinfestazione professionale con il rispetto dell’ambiente e l’utilizzo di sostanze non invasive né tossiche.

I rimedi antitarlo ecologici, definitivi e risolutivi degli Specialisti della Disinfestazione

Gli Specialisti della Disinfestazione devono il loro successo nazionale a circa 20 anni di studi e ricerche affiancate da Università prestigiose, Medici e Ricercatori del settore.

Grazie a questo continuo lavoro sono stati in grado di ideare e brevettare numerosi protocolli che riescono ad eliminare in maniera definitiva ogni colonia di insetti infestanti tra cui anche i famigerati tarli del legno.

Ogni intervento di questo tipo parte da un sopralluogo da parte di un tecnico specializzato che, grazie a varie attrezzature, è in grado di delineare in maniera precisa e meticolosa le zone infestate da trattare che siano esse oggetti di mobilio oppure superfici inamovibili.

Già grazie all’esame di laboratorio effettuato durante un sopralluogo diagnostico denominato Testix è possibile sapere con certezza quale tipologia di insetto stia infestando l’area in modo da definire con chiarezza l'intervento migliore e più performante al fine di risolvere il problema in via definitiva con il minor dispendio di risorse possibili.

La “camera a gas” per i tarli: il protocollo Killbox System

Una tra le soluzioni migliori per eliminare una colonia di tarli da oggetti di mobilio è sicuramente il metodo Killbox System, una sorta di “camera a gas” per i tarli e le loro larve.

Killbox System è una speciale camera creata con materiali molto resistenti di origine militare all’interno della quale va inserito il mobile o l’oggetto da trattare.

Alla camera sono collegati due tubi che da un lato risucchiano l’aria interna e quindi anche l’ossigeno presente e dall’altro immettono anidride carbonica.

Questo semplice espediente permette di sterminare la colonia di tarli, le larve e le uova senza utilizzare alcun genere di prodotto chimico o tossico.

Killbox System è un trattamento domiciliare: basterà svuotare il mobile e i tecnici specializzati provvederanno a sigillarlo all’interno della camera allestita al momento.

Non sarà necessario trasportare il mobile altrove poiché questo sistema non produce nessun rumore ed in pochi giorni la superficie e l'interno del legno saranno liberi da questi insetti infestanti.

Questo trattamento antitarlo “camera a gas” permette di risolvere il problema dei tarli senza lasciare l’abitazione e senza dover programmare delle pulizie straordinarie a causa dei residui chimici comunemente lasciati dalle disinfestazioni tradizionali.

Ecco come sia diventato finalmente possibile sterminare questi insetti infestanti una volta e per tutte senza ricorrere a rimedi invasivi e pericolosi per la salute dell’uomo, degli animali domestici e dell’ambiente.

Leggi le recensioni dei clienti soddisfatti in seguito all’intervento degli Specialisti:

“Ho chiamato gli Specialisti per un pianoforte probabilmente pieno di tarli. Mi è stata proposta come soluzione la camera con anidride carbonica. Hanno rispettato la loro promessa “Se non risolviamo torniamo Gratis”. I tecnici si sono comportati correttamente. Ho molto apprezzato il loro modo di lavorare e le spiegazioni professionali che mi sono state date. Consiglio i servizi degli Specialisti perché mi sembra di aver risolto il problema, spero in modo definitivo”. - Giulia Galli

“Avevo un’infestazione da Scleroderma domesticum nei mobili. Ho chiamato gli Specialisti che mi hanno consigliato delle camere di CO2 nell’appartamento. I tecnici sono stati bravi e gentilissimi. La cosa che ho apprezzato di più è stata l’efficienza. Si perché il problema che ho avuto non è sempre di facile soluzione. Grazie”. - Giandomenico Ardizzone

“Ho chiamato gli Specialisti per dei mobili infestati dai tarli ed eruzioni cutanee accusate dagli occupanti della casa, provocate dai parassiti dei tarli. Mi è stato proposto di eliminare i tarli e le loro larve con l’uso di un gel specifico (Xilix Gel Anti Tarlo) e il trattamento dei mobili in box privo di ossigeno (Kill Box System). Il problema al momento è da considerare risolto. I tecnici sono stati tutti cortesi e competenti, portando a termine il programma secondo quanto illustrato preventivamente. Organizzazione, competenza, originalità ed efficacia della soluzione. Certamente consiglierei Gli Specialisti. Per quanto mi riguarda, ad oggi, sono soddisfatto della spesa. Il certificato di garanzia è arrivato da qualche giorno. Grazie per i graditi omaggi e per tutto, un saluto cordiale”. - Giampaolo