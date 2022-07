Mario Draghi si dimette, Radicali Cuneo: "I 5 Stelle demagoghi irresponsabili"

“Far dimettere uno dei Presidenti del Consiglio migliori che il nostro Paese abbia mai avuto in uno dei periodi più difficili che l’Unione Europea abbia mai affrontato, è un gesto che dimostra tutta l’irresponsabilità e la demagogia del Movimento 5 Stelle!”.

Lo dichiarano in una nota Filippo Blengino, Alexandra Casu e Alessia Lubèe, rispettivamente Segretario, Tesoriera e Presidente di Radicali Cuneo “Gianfranco Donadei”.



“Mario Draghi – continuano i tre radicali – ha dimostrato il senso delle istituzioni, serietà e credibilità. In questi ultimi periodi caratterizzati da una forte crisi internazionale, ha saputo dare risposte serie e concrete, contribuendo all’azione unita ed efficace dell’Unione Europea. Creare destabilizzazioni in un momento come questo per meri e beceri interessi elettorali, significa fare un regalo a Putin!”



“In questo contesto di forte incertezza economica, guerra e pandemia, non possiamo permetterci di perdere una figura credibile sul piano internazionale, capace e determinata come Draghi. Auspichiamo che finalmente ci si renda conto, a partire dagli alleati politici, del populismo di Giuseppe Conte, che non ha nulla di diverso da quello di Salvini” concludono.