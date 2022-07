Prenotazioni visite ed esami, arriva la richiamata di Piemonte Cup

A partire da oggi, lunedì 18 luglio, coloro che prenoteranno una visita o un esame presso l’Asl Cn1 riceveranno una chiamata automatica dal numero 0321/689877 che ricorda l'appuntamento (nome e cognome del paziente prenotato - data dell'appuntamento - ora dell'appuntamento - tipo di appuntamento - sede) e ne consente la revoca.



Quando si prenota è quindi importante comunicare all’addetto il numero di cellulare a cui verranno inviate le comunicazioni del Centro Unico di Prenotazione (Cup) Regione Piemonte, verificando anche eventuali numeri di telefono già registrati.



A quel numero arriverà anche un Sms, intestato Piemonte Cup, di avvenuta prenotazione, eventuali spostamenti per assenza medico o importanti messaggi riguardanti l’ambulatorio.



Tramite l’Sms è possibile recuperare il promemoria di prenotazione con le avvertenze all’esecuzione dell’esame, nonché la cedola PagoPA per il pagamento del ticket.



Per ora dal recall sono state escluse le agende di Oncologia, Cas, Fivet, piccoli interventi e alcune prestazioni diabetologiche.



Si invitano gli utenti ad ascoltare il messaggio telefonico.