Il grande caldo è arrivato: Bra maglia nera della Granda a un passo dai 37°C

La morsa del caldo continua a stringere l’Europa e anche la Granda con temperature che, secondo quanto riportano le previsioni di Arpa Piemonte, rimarranno stabili su questi valori almeno fino a venerdì.

La giornata di oggi, mercoledì 20 luglio, ha fatto segnare un’importante ascesa delle temperature anche nella nostra provincia, con picchi che nel pomeriggio hanno superato i 36°C.



Quello massimo è stato rilevato dalla stazione di rilevamento Arpa di Bra, dove alle ore 17 la temperatura rilevata era pari a 36,5°C. Alte temperature anche nella vicina stazione di Sommariva Perno, con 35.7°C.



Tra i grandi comuni, massime a 35.5°C a Mondovì, a 35,2°C ad Alba, 34,5°C a Fossano, 33.4°C a Savigliano, 31.9°C a Cuneo e 31,2°C a Saluzzo.



Le temperature più basse in provincia sono state invece registrate a Pontechianale, nella stazione ‘Monviso’ dell’Arpa, dove attualmente si segnalano 8.3°C con minime intorno ai 7° questa mattina.



Il livello del bollettino "Allerta ondate di calore" di Arpa Piemonte rimane di "cautela" almeno fino a venerdì 22 luglio, per la nostra provincia, con massime che mediamente non scenderanno sotto i 33°C.



A livello regionale la Granda resta comunque tra le zone meno bollenti. A Torino e aree circostanti l’attenzione è su venerdì, quando in provincia di Torino si dovrebbero raggiungere i 40°C.