Istituto del Michigan (Usa) ha scelto Alba Accademia Alberghiera per un corso di approfondimento sull’enogastronomia piemontese

Si è concluso ad Alba il corso internazionale “Piedmontese Heritage: Mountain Valley and the Langhe” che ha visto protagonisti 12 studenti del Great Lakes Culinary Institute del Northwestern Michigan College accompagnati dai docenti e dalla direttrice dell’istituto. Al termine del percorso il gruppo statunitense ha ricevuto gli attestati da Lucia Vignolo, Assessora del Comune di Alba, da Fulvio Baratella, Presidente di Apro Formazione, e dal Direttore Generale Antonio Bosio.

L’iniziativa segna la prima collaborazione con il Great Lakes Culinary Institute, la scuola di cucina sul Lago Michigan frequentata da oltre 1500 studenti e nota per gestire un rinomato ristorante locale e per essere responsabile della formazione di cucina della Great Lakes Maritime Academy.

Durante la permanenza ad Alba, il gruppo ha seguito un percorso formativo sulla tradizione enogastronomica piemontese che ha unito workshop e visite didattiche, sotto la guida della coordinatrice Julianne Clark, e lezioni pratiche nella cucina a postazioni individuali di AlbaAccademia Alberghiera con lo chef Paolo Taricco.

Il programma comprendeva diverse esperienze nelle Langhe tra cui un pranzo al ristorante stellato Borgo Sant’Anna dello chef Pasquale Laera, una degustazione presso la cantina Ettore Germano, un approfondimento sui formaggi con Renato Maunero de L’Cravé Robiola Cherasco e la visita all’orto del ristorante tre stelle Michelin Piazza Duomo.

Il piano di studi prevedeva anche una giornata in Val Varaita con focus sulla biodiversità montana.

Dopo i saluti delle istituzioni locali e del sindaco di Sampeyre Roberto Dadone, il programma ha visto una lezione di cucina tradizionale con Nonna Maria Civalleri, una presentazione sul miele biologico con Ariele Muzzarelli di Apes Apicoltura, la visita a un allevamento bovino con Flavio Rebuffatti, una passeggiata nei vigneti con Mario Deltetto e un’attività di raccolta di erbe spontanee con lo chef Paolo Meneguz.

"Alba Accademia Alberghiera è diventata un punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale per la formazione enogastronomica e turistica", dichiara Antonio Bosio, direttore di Apro Formazione. "Anche il Great Lakes Culinary Institute del Northwestern Michigan College ci ha scelti per un corso di approfondimento sulla cucina piemontese e a fine giugno accoglieremo dal Texas, per il terzo anno consecutivo, gli studenti dell’Austin Community College, a testimonianza della qualità della nostra offerta formativa e della capacità di creare ponti culturali e professionali con il resto del mondo”.

Alba Accademia Alberghiera è la divisione enogastronomica e turistica di Apro Formazione che a maggio 2026 è stata inserita dall’Unesco nella rete dei Centri Internazionali per l’Istruzione e la Formazione Tecnica e Professionale (Tvet), riconoscimento ottenuto da 65 istituti in tutto il mondo di cui solo 2, Apro inclusa, in Italia.