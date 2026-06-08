Sanfrè celebra il 25° raduno intersezionale degli Alpini del Roero

Si è svolto ieri mattina, domenica 7 giugno, a Sanfrè, il 25esimo raduno intersezionale degli Alpini del Roero, un appuntamento molto sentito che ha richiamato la partecipazione di numerosi gruppi e rappresentanti del territorio.

Alla manifestazione hanno preso parte la vicesindaca Maria Pallotti e il gruppo Alpini di Ceresole d’Alba, testimoniando ancora una volta il forte legame tra gli Alpini e le comunità locali del Roero. L’evento ha rappresentato un momento di incontro, memoria e coesione, nel segno dei valori che da sempre caratterizzano l’Associazione Nazionale Alpini.