 / Bra e Roero

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Bra e Roero | 08 giugno 2026, 07:43

Sanfrè celebra il 25° raduno intersezionale degli Alpini del Roero

Domenica 7 giugno la manifestazione ha riunito associazioni e istituzioni locali, con la presenza della vicesindaca Maria Pallotti e del gruppo Alpini di Ceresole d’Alba

Sanfrè celebra il 25° raduno intersezionale degli Alpini del Roero

Si è svolto ieri mattina, domenica 7 giugno, a Sanfrè, il 25esimo raduno intersezionale degli Alpini del Roero, un appuntamento molto sentito che ha richiamato la partecipazione di numerosi gruppi e rappresentanti del territorio.

Alla manifestazione hanno preso parte la vicesindaca Maria Pallotti e il gruppo Alpini di Ceresole d’Alba, testimoniando ancora una volta il forte legame tra gli Alpini e le comunità locali del Roero. L’evento ha rappresentato un momento di incontro, memoria e coesione, nel segno dei valori che da sempre caratterizzano l’Associazione Nazionale Alpini.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium