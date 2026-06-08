A Cuneo il linguaggio al centro del dibattito con Elisa Forte nella rassegna “Sono solo parole. O forse no”

La rassegna “Sono solo parole. O forse no” si appresta a ospitare un nuovo appuntamento a Cuneo, mettendo al centro del dibattito il potere del linguaggio e la parità. Mercoledì 10 giugno, alle 17,30, il Rondò dei Talenti accoglierà la giornalista professionista Elisa Forte per un incontro dal titolo “Donne e presente”.

L’appuntamento, organizzato dall’associazione FormicaLab Aps, proporrà una riflessione sul lessico di genere e su come le parole possano trasformarsi nello specchio di una società più equa e inclusiva. Elisa Forte, firma de La Stampa e dell’Huffington Post, vanta una lunga esperienza in testate come Il Messaggero e Reuters, ed è da sempre in prima linea nell'ambito educativo e culturale. Fondatrice degli Stati Generali della Scuola e direttrice del festival "Women & the City", la giornalista è attiva nella promozione dell'innovazione sociale, come dimostra l'ideazione del murale dedicato a Giulia Cecchettin.

Il talk rientra nel più ampio ciclo di cinque incontri gratuiti sostenuto dalla Fondazione CRC attraverso il bando “Estate al Rondò”. Il progetto, curato da Ilaria Blangetti e Chiara Priante, si rivolge a un pubblico trasversale composto da studenti, genitori, insegnanti ed educatori, con l'obiettivo di esplorare l'impatto dei nuovi linguaggi della comunicazione nella quotidianità. Anche se la rassegna tocca diversi strumenti espressivi, inclusi quelli visivi, il focus resta l'indagine sociale.

La rassegna ha già ospitato il linguista Federico Faloppa e il fumettista Claudio Marinaccio. Inoltre ci sarà un momento dedicato alle nuove generazioni con l’appuntamento di sabato 13 giugno, dalle 16 alle 18, quando la Zona Talento ospiterà il laboratorio gratuito per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni “Cacciatori di titoli: il gioco delle parole nel mondo”.

L’ingresso all'evento è libero, ma gli organizzatori consigliano la prenotazione sul sito www.rondodeitalenti.it. Per ricevere ulteriori dettagli sull'iniziativa è possibile scrivere a formicalabaps@gmail.com.