Crissolo si veste d’estate: oltre 800 fiori nelle aiuole del paese e delle frazioni

Nei giorni scorsi, più di 800 piantine di gerani, tageti e mini-petunie sono state messe a dimora in aiuole e vasi collocati in tutto il concentrico di Crissolo e nelle frazioni.

Con una prevalenza di fiori rossi, colore di riferimento del Comune, Crissolo assume così il suo aspetto estivo e si prepara ad accogliere i numerosi turisti e villeggianti che ogni anno frequentano la località durante la stagione.

Il lavoro di rinvaso e di posizionamento delle piante nell’aiuole e nei vasi è stato svolto da un gruppo di volontari composto da membri della Proloco, dipendenti del Comune, amministratori e privati cittadini. Il costo dell’acquisto dei piantini, 1.800 euro circa in totale, è stato sostenuto dal Comune che ogni anno investe risorse proprie per questi interventi di abbellimento degli spazi pubblici, nella convinzione che la presenza di fiori contribuisca al miglioramento della vita quotidiana e rappresenti un elemento di qualità dell’accoglienza e uno stimolo alla cura delle case, oltre che diventare occasione di socializzazione.

In questo modo Crissolo conferma la sua tradizione di Comune fiorito, come certificato dall’adesione al progetto nazionale “Vivere in un Comune fiorito” promosso da Asproflor in collaborazione con Uncem e Confcooperative, che riconosce le amministrazioni comunali che investono nella cura del verde pubblico, nella sostenibilità e nell'arredo floreale, e attestato dal pannello posizionato a inizio paese.

Un’adesione ormai più che decennale e che in passato ha visto Crissolo partecipare anche al concorso nazionale organizzato da Asproflor e conseguire il primo posto in Italia nella graduatoria riservata ai Comuni fino a 1.000 abitanti.

Oltre a questo intervento di abbellimento floreale pubblico, anche su alcune case private iniziano a comparire fiori e piante, come avviene di consueto a ulteriore abbellimento di paese e frazioni.